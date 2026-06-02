Сотрудникам филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» присвоены почетные звания и награды
В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках празднования Дня химика подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Награды получили 265 человек.
Трое сотрудников получили ордена «За заслуги перед химической индустрией России II степени» от Российского союза химиков, четверо — почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. За целеустремленность, трудолюбие, профессионализм дипломы Российского Союза химиков получили 8 представителей «Азота». Нагрудными знаками «Ветеран химической промышленности России» награждены два работника филиала. Звания «Заслуженный азотчик» за высокие производственные показатели, многолетний труд и верность делу были присвоены 10 сотрудникам.
Четыре работника «Азота» получили благодарственные письма губернатора Пермского края, а еще четверо — администрации города Березники. Шесть сотрудников были награждены дипломами имени А.И. Жикина, который вручается за внедрение современных методов работы в производственном процессе и высокий уровень профессиональных знаний.
За значительный вклад в дело охраны окружающей среды и природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, развитие экологического образования и пропаганды экологических знаний нагрудными знаками «Отличник охраны природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ были награждены четыре работника филиала.
Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам и работникам, получившим свидетельства о занесении портретов на Доску почета филиала и подразделений и почетные грамоты филиала. Портреты троих сотрудников занесены в Книгу почета «Азота».
Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:
День химика — особый праздник для всего коллектива «Азота». Это возможность отметить людей, благодаря которым предприятие развивается, сохраняет высокие производственные показатели и уверенно движется вперед. За каждым достижением стоят профессионализм, ответственность, преданность делу и командная работа. Благодарю коллектив за труд, инициативность и верность предприятию. Желаю новых профессиональных успехов, благополучия и уверенности в будущем.
В рамках празднования Дня химика 4 500 сотрудников и членов их семей приняли участие в семейном фестивале, который состоялся в загородном оздоровительном центре «Сказка». Программа мероприятия была посвящена объявленному в России году Единства народов. Было представлено сразу несколько тематических фотозон, на одной из которых можно было сделать памятное фото сразу в четырех декорациях, каждая из которых отвечала за определенную национальность: русские, татары, коми-пермяки, башкиры.
На территории фестивального городка работали интерактивные площадки, мастер-классы и детский городок. Пришедшие на праздник могли сыграть в шашки или шахматы, посетить научное крио-шоу, принять участие в химической мозгобитве, создать кокошник, своими руками собрать матрешку или куклу-оберег, побывать в гостях у кузнеца или расписать ложки. В качестве подарка к профессиональному празднику были организованы выступления творческих коллективов.
Также в рамках Дня химика была обновлена Доска почета филиала «Азот» и проведен спортивный праздник с традиционной легкоатлетической эстафетой.
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники
Реклама