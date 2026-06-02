Сотрудникам филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» присвоены почетные звания и награды

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в рамках празднования Дня химика подведены итоги работы и отмечены лучшие сотрудники. Награды получили 265 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Трое сотрудников получили ордена «За заслуги перед химической индустрией России II степени» от Российского союза химиков, четверо — почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ. За целеустремленность, трудолюбие, профессионализм дипломы Российского Союза химиков получили 8 представителей «Азота». Нагрудными знаками «Ветеран химической промышленности России» награждены два работника филиала. Звания «Заслуженный азотчик» за высокие производственные показатели, многолетний труд и верность делу были присвоены 10 сотрудникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Четыре работника «Азота» получили благодарственные письма губернатора Пермского края, а еще четверо — администрации города Березники. Шесть сотрудников были награждены дипломами имени А.И. Жикина, который вручается за внедрение современных методов работы в производственном процессе и высокий уровень профессиональных знаний.

За значительный вклад в дело охраны окружающей среды и природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, развитие экологического образования и пропаганды экологических знаний нагрудными знаками «Отличник охраны природы» Министерства природных ресурсов и экологии РФ были награждены четыре работника филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Слова благодарности от руководителей предприятия были также адресованы лучшим наставникам и работникам, получившим свидетельства о занесении портретов на Доску почета филиала и подразделений и почетные грамоты филиала. Портреты троих сотрудников занесены в Книгу почета «Азота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сергей Силивоник, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

День химика — особый праздник для всего коллектива «Азота». Это возможность отметить людей, благодаря которым предприятие развивается, сохраняет высокие производственные показатели и уверенно движется вперед. За каждым достижением стоят профессионализм, ответственность, преданность делу и командная работа. Благодарю коллектив за труд, инициативность и верность предприятию. Желаю новых профессиональных успехов, благополучия и уверенности в будущем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В рамках празднования Дня химика 4 500 сотрудников и членов их семей приняли участие в семейном фестивале, который состоялся в загородном оздоровительном центре «Сказка». Программа мероприятия была посвящена объявленному в России году Единства народов. Было представлено сразу несколько тематических фотозон, на одной из которых можно было сделать памятное фото сразу в четырех декорациях, каждая из которых отвечала за определенную национальность: русские, татары, коми-пермяки, башкиры.

На территории фестивального городка работали интерактивные площадки, мастер-классы и детский городок. Пришедшие на праздник могли сыграть в шашки или шахматы, посетить научное крио-шоу, принять участие в химической мозгобитве, создать кокошник, своими руками собрать матрешку или куклу-оберег, побывать в гостях у кузнеца или расписать ложки. В качестве подарка к профессиональному празднику были организованы выступления творческих коллективов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Также в рамках Дня химика была обновлена Доска почета филиала «Азот» и проведен спортивный праздник с традиционной легкоатлетической эстафетой.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники