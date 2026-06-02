С вокзалов и станций СвЖД в мае отправились 3 млн пассажиров

В мае с вокзалов и станций Свердловской железной дороги было отправлено 3 млн человек, что на 1% меньше показателей мая предыдущего года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Из общего числа пассажиров в пригородном сообщении оказалось 2,4 млн (+1,1%), в дальнем следовании — 600 тыс. (-7,8%). Пассажирооборот за этот месяц составил 699,2 млн пассажиро-км, снизившись на 6%.

С начала года поездами на СвЖД отправлено 12,8 млн пассажиров (-0,9%). При этом в пригородном сообщении перевезли 9,6 млн человек без изменений относительно аналогичного периода 2025 года, а в дальнем следовании — 3,2 млн (-3,5%). Суммарный пассажирооборот за пять месяцев достиг 3,3 млрд пасс-км (-3,2%).

По сети РЖД в мае отправлено 112,4 млн пассажиров (-3,4%).

Ирина Пичурина