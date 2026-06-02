Группу волгоградцев подозревают в создании подпольного казино в Волжском

Шестеро жителей Волгоградской области подозреваются в незаконной организации азартных игр в составе организованной группы (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ Фото: ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

По версии следствия, с мая 2025 года подозреваемые на условиях конспирации проводили игры в карточный покер в помещении на ул. Оломоуцкой в Волжском и получали незаконный доход. Подпольный клуб действовал до момента задержания.

Следователи провели обыски, изъяли игорное оборудование и документы. Устанавливаются обстоятельства нелегальной деятельности. Подозреваемым готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Нина Шевченко