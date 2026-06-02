Новосибирская «Сибирь» подписала двухлетний контракт с канадским защитником

За «Сибирь», выступающую в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), будет играть канадец Даррен Диц. Пресс-служба новосибирского клуба сообщила о подписании с ним двухлетнего контракта.

Игрок Даррен Диц (слева)

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Канадский защитник, которому исполнилось 32 года, довольно давно выступает в КХЛ. Он надевал форму астанинского «Барыса», ЦСКА, омского «Авангарда», екатеринбургского «Автомобилиста» и «Динамо-Минск». Вместе с ЦСКА игрок дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

«Прошлый сезон Даррен провел в “Динамо-Минск”, сыграв 64 матча, забросив шесть шайб и отдав 18 результативных передач»,— отметили в пресс-службе «Сибири».

