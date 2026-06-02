В Кировской области ликвидировали 451 поселенческую свалку — это 84% от всех объектов, подлежащих устранению. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области ликвидировали 84% поселенческих свалок

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Кировской области ликвидировали 84% поселенческих свалок

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полностью работы завершили в 15 муниципалитетах. Кроме того, в Уржумском районе рекультивировали полигон твердых бытовых отходов.

В этом году власти планируют ликвидировать еще пять свалок ТБО — в Кильмезском, Кирово-Чепецком, Орловском, Подосиновском и Фаленском районах, а также рекультивировать полигон в Лебяжском округе.

Анна Кайдалова