В Кировской области ликвидировали 84% поселенческих свалок
В Кировской области ликвидировали 451 поселенческую свалку — это 84% от всех объектов, подлежащих устранению. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
В Кировской области ликвидировали 84% поселенческих свалок
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Полностью работы завершили в 15 муниципалитетах. Кроме того, в Уржумском районе рекультивировали полигон твердых бытовых отходов.
В этом году власти планируют ликвидировать еще пять свалок ТБО — в Кильмезском, Кирово-Чепецком, Орловском, Подосиновском и Фаленском районах, а также рекультивировать полигон в Лебяжском округе.