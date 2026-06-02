В нижегородской мэрии прокомментировали ситуацию с парком в Почаинском овраге

МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) не имело права отказываться от понижающего коэффициента, изначально установленного при реализации проекта по строительству террасного парка в Почаинском овраге. Об этом сообщили «Ъ-Приволжье» в мэрии.

«Бюджетный кодекс РФ устанавливает принцип результативности и эффективности, который обязывает всех участников бюджетного процесса исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств. Руководствуясь этим, заказчик работ ГУММиД не отказался от понижающего коэффициента. Другой подход являлся бы нарушением законодательства»,— отметили в мэрии.

Юридические консультации с прокуратурой при принятии управленческих решений в мэрии назвали нормальной рабочей практикой, необходимой для снижения рисков возникновения нарушений законодательства. Также в администрации сообщили, что ГУММиД уже передал в госпредприятие «ДиРОН» дополнительное соглашение к контракту с изменениями, предусмотренными проектно-сметной документацией.

Как писал «Ъ-Приволжье», при строительстве террасного парка у компании-субподрядчика «Крокус» из-за дополнительных работ возникло удорожание стоимости проекта. Исполнитель предложил увеличить ее на 34%, для чего необходимо пересмотреть существенные условия контракта.

По данным источников в областном правительстве, в мэрии Нижнего Новгорода не стали отменять понижающий коэффициент и увеличивать смету. Кроме того, администрация привлекла прокуратуру для оценки предлагаемого изменения условий контракта. Пока стройка в Почаинском овраге остановлена.

