Численность рабочей силы в Волгоградской области превысила 1,29 млн человек

Численность рабочей силы среди жителей Волгоградской области в возрасте от 15 лет в первом квартале 2026 года составила 1 294,1 тыс. человек. Такие данные привел Волгоградстат.

В структуре рабочей силы 79,3% приходится на городское население, 20,7% — на сельское.

При этом мужчины слегка преобладают: их доля — 52,4% против 47,6% у женщин. Уровень участия в рабочей силе у мужчин также выше и в целом по региону достигает 62,2%.

Показатель численности рабочей силы включает как занятых, так и граждан, которые только ищут работу.

Нина Шевченко