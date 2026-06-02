Общественная палата Башкирии начала обучение наблюдателей на выборах

В Башкирии стартовала подготовка общественных наблюдателей к сентябрьским выборам депутатов муниципалитетов и Госдумы, сообщила пресс-служба Общественной палаты республики. Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Общественной палатой региона провели четырехдневные семинары для 1 тыс. кандидатов в наблюдатели из Уфы.

Исполнительный директор ассоциации НОМ Алексей Песков отметил, что программа обучения направлена не только на разъяснение правовых норм, но и на формирование навыков действий наблюдателей в нестандартных ситуациях. В рамках подготовки также обучались члены молодежного движения Ассоциации юристов России.

Очные обучения наблюдателей продолжатся до конца августа. Всего Общественная палата Башкирии планирует подготовить 13 тыс. наблюдателей. В прошлом году для муниципальных выборов было подготовлено 828 наблюдателей.

Олег Вахитов