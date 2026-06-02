На добычу йодных вод за 32 млн в Астраханской области не нашлось желающих

Аукцион на право пользования участком недр Леонидовского месторождения йодных вод в Наримановском районе Астраханской области признан несостоявшимся. Соответствующая информация размещена на портале ГИС «Торги».

Начальная цена торгов составляла 32,43 млн руб., шаг аукциона — 3,24 млн руб. Конкурс проводил департамент по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра).

Лицензия на добычу полезных ископаемых планировалась к выдаче на 25 лет. Однако заявок на участие не поступило.

Югнедра проводят еще один аукцион на право пользования участком недр озера Джурак в том же Наримановском районе. Предлагается лицензия на геологическое исследование и добычу поваренной соли. Начальная цена торгов — 528 тыс. руб. при шаге 52,8 тыс. руб. Прием заявок продлится до 16 июля.

Нина Шевченко