Белорусско-немецкое СП «Санта Бремор» подало в суд на «КДВ Яшкино»

Суд по интеллектуальным правам рассматривает иск белорусско-немецкого совместного предприятия «Санта Бремор» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Топ-топ», принадлежащего кемеровскому ООО «КДВ Яшкино» (АО «КДВ», выпускает продукцию под марками «Кириешки», «Яшкино»). Заявление зарегистрировано 26 мая, предварительное судебное заседание назначено на 6 июля, сообщается в картотеке арбитража.

Заявитель требует досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «вследствие неиспользования», говорится в материалах дела. Согласно данным Роспатента, товарный знак был зарегистрирован «КДВ Яшкино» в отношении товаров 30-го класса (бисквиты, вафли, пряники и пр.) в мае 2010 года и действует до февраля 2029 года.

ООО «КДВ Яшкино» зарегистрировано в 2006 году и работает в Кемеровской области, специализируясь на производстве вафель. Единственным учредителем компании является АО «КДВ», владеющее 100% долей уставного капитала. Группа КДВ была изъята по суду вместе с другим имуществом миллиардера Дениса Штенгелова и его семьи в октябре 2025 года. Тогда Тверской районный суд Москвы признал Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением и обратил в доход государства принадлежавшие им активы, а также акции КДВ.

«Санта Бремор» входит в группу Santa Александра Мошенского, которая также включает производителя молочной продукции «Савушкин продукт», сеть супермаркетов, активы в недвижимости, ресторанной и гостиничной сферах. В «Санта Бремор», по собственным данным, входят пять заводов в Белоруссии и один — в РФ. Ежегодно выпускается более 120 тыс. тонн продукции, включая изделия из красной рыбы, сельди, морепродуктов, крабовые палочки и т. д.

Лолита Белова