Обмен активами показался подозрительным

“Ъ FM” стало известно, в чем именно обвиняют организаторов обмена замороженными активами. В ночь на 1 июня силовики арестовали гендиректора «Инвестиционной палаты» Алексея Седушкина и главу брокерской компании Mind Money Юлию Хандошко. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Источники “Ъ” утверждают, что заявление написал некий крупный российский бизнесмен, чье имя не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Инвестиционная палата» за последние три года стала главным игроком в истории с разблокировкой замороженных активов россиян. Именно этого воронежского брокера правкомиссия одобрила для организации обмена по президентскому указу №844. Первый раунд состоялся в 2024 году. Инвесторы подали 1 млн заявок на продажу суммарно на 35 млрд руб. Большая часть активов — это акции и депозитарные расписки, около 40% — паи инвестиционных фондов на иностранные акции. Для каждого устанавливался порог в 100 тыс. руб. Но едва ли кто-то получил тогда и десятую долю своих бумаг, заметил частный инвестор Даниил:

«Я подавал через "Тинькофф". У меня были заблокированы американские и гонконгские бумаги, и "Тинькофф" автоматом посчитал все, что подпадало под критерии, и отправил заявку в "Инвестпалату".Пока шел этот процесс, вводились новые санкции, и стало понятно, что вряд ли что-то получится. В конце концов, из всего объема мне поменяли буквально 1%. Может быть, продали по нормальной рыночной цене пару акций, и я получил что-то около 5-6 тыс. руб. Были разговоры, что пройдет второй раунд, но ничего с тех пор не слышно об этом».

Иностранцы не особо заинтересовались обменом. Так что по итогу «Инвестпалате» реально удалось провести операций на сумму в три раза меньше заявленной, только на 10,5 млрд руб. Но зато компания наладила связи с зарубежными инвесторами, банками и другими участниками финансового рынка. Сторона обвинения считает, что топ-менеджеры Алексей Седушкин и Юлия Хандошко воспользовались своим положением на рынке и придумали схему обогащения, пояснил управляющий партнер адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Вячеслав Феоктистов, которому удалось подробно ознакомиться с делом:

«По сути, эти люди с существенным дисконтом (20-30%, может быть, 50%) приобрели акции непосредственно у держателей депозитарных расписок там, за рубежом. Они взяли и представили уже здесь, на территории Российской Федерации, информацию о том, что данные активы приобретены до 16 июля 2022 года и тем самым соблюли требования в части санкционного законодательства. Только в этом случае, соответственно, у лица появляется право на расконвертацию их в акции эмитента. В этом и есть суть претензий правоохранительных органов».

За инкриминируемое преступление руководителям грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Однако квалификация дела еще может измениться. Тем временем ЦБ заявил, что работа по разблокировке активов российских инвесторов продолжается. Старший юрист Forward Legal Олесь Груздев сомневается, что сама «Инвестпалата» или брокер Mind Money лишатся своего статуса участников процесса возврата средств:

«Строго говоря, претензии возникли к руководителям компаниям, а не к ним как таковым. Поэтому если говорить о финансовой стабильности этих участников рынка, то это не должно на них как-то влиять. Да, конечно, репутационные потери возможны.

Но если мы говорим про обмен замороженными активами, то в российском контуре это эксклюзивный поставщик услуг. Альтернатив ему нет, поэтому тут коллеги будут обращаться и дальше к ним».

Тем временем частные инвесторы жалуются, что реального прогресса по разморозке бумаг давно нет. По их словам, банки и регулятор отмалчиваются о ходе дела, а частные юристы берут за услуги слишком много, не предоставляя гарантий. С 2025 года некоторые брокеры стали самостоятельно собирать заявки на обмен всех замороженных активов. Но до сих пор о результатах информации также нет. Источники “Ъ FM” утверждают, что проблема в бельгийском казначействе. Европейские регуляторы перестали выдавать любые лицензии для разблокировки российских активов, но и четкого отказа не озвучили.

Анжела Гаплевская