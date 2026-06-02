В Кузбассе суд арестовал застрелившего подростка охотника

Центральный райсуд Кемерова избрал меру пресечения охотнику, застрелившему в лесу 17-летнего подростка. Его поместили в СИЗО до 31 июля, сообщил в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 31 мая в лесу у села Междугорное было найдено тело юноши с огнестрельным ранением головы. По предварительным данным, в него выстрелил охотившийся местный житель, который принял подростка за зверя.

Задержанным (всего в охоте принимали участие три человека) инкриминируют убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Мера пресечения еще двум фигурантам дела пока не избрана.

Александра Стрелкова