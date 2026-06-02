ТСН «Бастион» попросило мэра пресечь штрафование жителей дома на Родионова

Товарищество собственников недвижимости «Бастион», управляющее многоквартирным домом на улице Родионова, 11, обратилось к главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву с просьбой прекратить массовые штрафы жильцов дома за парковку на газонах.

При создании временной дороги-дублера для объезда стройплощадки станции метро дорожное полотно было смещено к подъездам дома, и доступное парковочное пространство было фактически ликвидировано. ТСН «Бастион» указало, что на 254 квартиры и 400 жителей осталось лишь около 20 машиномест, и люди из-за непродуманного проекта дороги-объезда лишились придомовых парковок — никакой альтернативы им не предлагали. На часть прилегающей территории был завезен грунт, и организованы газоны. После этого АТИ начало штрафовать за парковку на них.

«Жителей, включая инвалидов и пенсионеров (с размером пенсии 16 тыс. руб.), цинично штрафуют на 5 тыс. руб. за парковку на исторической щебеночной насыпи, которую ведомство внезапно объявило “газоном”», — сообщили в ТСН, отметив, что жители дома вынуждены оставлять машины на аварийных участках. Из-за массовых административных штрафов жители обозлены, а инициативная группа намерена организовать протестный пикет.

В департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода в ответ на претензии жильцов сообщили, что проектной документацией по строительству метро никаких компенсационных парковок не предусмотрено. Жителям многоквартирного дома пообещали создать парковочные карманы на улице Родионова после завершения строительства станции метро и пригласили высказать свое мнение в программе «Вам решать!».

Иван Сергеев