Нелегальное производство спирта под видом лосьона пресекли в Нижнем Новгороде

Полиция разоблачила межрегиональную группу, которая организовала в Нижнем Новгороде нелегальное производство спирта под видом лосьона, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. Продукцию распространяли в Рязанской, Курской, Тульской областях и Пермском крае, возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 171.3 и ст. 187 УК РФ о незаконном производстве спирта и неправомерном обороте средств платежей.

Организаторами нелегального цеха следствие считает трех жителей Московской области и Санкт-Петербурга. По данным МВД, они арендовали в Нижнем Новгороде склад и установили в нем технологическую линию для производства лосьонов. По документам на закупку оборудования фигуранты получили лицензию на оборот спиртосодержащей непищевой продукции. Они закупали спирт и привозили в Нижний Новгород, наемные работники разливали его в емкости объемом 1 тыс. литров, а в другом цехе его фасовали в десятилитровые канистры с этикетками косметического средства.

В МВД уточнили, что цех работал круглосуточно, а производственная территория была обнесена высоким забором с камерами видеонаблюдения. Полиция задержала девять подозреваемых, в том числе предполагаемых организаторов производства. Четверо арестованы, один помещен под домашний арест, еще с четверых взяли подписку о невыезде. При обысках в цехе обнаружили 250 тыс. литров спиртосодержащей продукции, также полиция изъяла компьютеры, документы, телефоны и электронные носители информации как доказательства по делу.

Владимир Зубарев