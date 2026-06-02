Праздник детства

30 и 31 мая в Екатеринбурге на стадионе «Локомотив» прошел футбольный фестиваль и первая в столице Урала «Футбольная ярмарка», посвященные Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие около 1200 спортсменов. Помимо участия в матчах, ребята смогли пострелять в лазертаге, из лука и погонять на картинговой трассе.

Мероприятия состоялись при поддержке фонда компании «Малышева 73» «Добрые дела» в рамках детского социально-спортивного проекта «Футбольный Екатеринбург». Последний существует уже четыре года. За это время были проведены семь футбольных фестивалей для детей и подростков.

Помимо праздничной части, на стадионе разыграли завершающие матчи XI сезона «Футбольный Екатеринбург» в группах для детей до шести, до семи, а также до 13 лет (соответственно U6, U7 и U13). На поле вышли 102 команды из Любительской футбольной лиги и Детской футбольной лиги.

«В нашей турнирной таблице команды не могут «упасть», — таким образом, мы не демотивируем детей и тренеров. Отсутствие жестких правил от взрослой игры, позволяет добиться результата в будущем, меняя условия игры. В этом случае тренер не боится проиграть, ставя понятные задачи на каждую игру и используя весь состав участников, всю скамейку запасных, а не только топовых игроков. Ведь чужих детей не бывает. В общем мы делаем все, чтобы лишить наш детский турнир недостатков взрослого спорта», — отметил организатор, куратор детского спортивного проекта «Футбольный Екатеринбург» Павел Боликов.

Турнирный сезон длился четыре месяца, два раза в год. В течение этого времени каждые выходные были отыграны товарищеские блицы, примерно 80 матчей за 2 дня. В играх не выявлялись сильнейшие, а были созданы условия для роста спортсменов в здоровой конкуренции и в разных форматах. Для выявления индивидуальных показателей роста была создана символическая сборная, поощрялись лучшие игроки в каждой игре с особым вниманием к новичкам. За победу, поражение или ничью каждому игроку выдавалось определенное количество футкоинов – игровая денежная валюта. В конце сезона ребята смогли обменять накопленные футкоины на развлечения и подарки на «Футбольной ярмарке». Участники могли поучаствовать в беспроигрышных аттракционах, попробовать картинг, стрельбу из лука, лазертаг, настольный хоккей. Помимо этого, участникам были доступны батуты, тренажеры, площадка для панна-футбола и эстафета с надувными вещами.

Торжественная часть завершилась выступлением чирлидеров, фристайлеров и диджей-сетом. Также прошел парад флагов, куда пригласили локальные футбольные школы и клубы.