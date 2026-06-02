ООО «БЭСК Инжиниринг» продолжает работу в Магаданской области

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «БЭСК») продолжает развиваться за пределами Башкирии. Сейчас компания модернизирует крупную подстанцию 220 кВ в Магаданской области для Магаданэнерго. Напомним, проект осуществляется в рамках строительства АФК «Система» крупнейшего в стране дата-центра мощностью 150 МВт.

Модернизируемая подстанция в Магаданской области

Фото: Дмитрий Никифоров, ООО «Башкирэнерго»

Первым этапом в работе стало переустройство ВЛ 35 кВ. Смонтированы три анкерных и одна промежуточная опоры, линейно-подвесная арматура и провода. Переустроенная линия поставлена под напряжение. Выполнена отсыпка временной дороги, ведется отсыпка площадки и подготовка к началу монолитных работ.

Также заказано все ключевое оборудование. На сегодняшний день уже произведен силовой трансформатор 200 МВА производства холдинга «ЭРСО» и находится на стадии испытания.

Завершить модернизацию ООО «БЭСК Инжиниринг» планирует завершить до конца текущего года.

