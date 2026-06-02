Пермские разработчики создали собственный видеохостинг

Пермская студия Linkodium создала сервис Nuno для хранения и размещения видеофайлов. Как сообщают разработчики, сервисом могут пользоваться редакторы веб-порталов, создатели веб-ресурсов и любые другие пользователи, которым нужно встроить видеофайл на свой сайт. Разработчики отмечают, что новый видеохостинг создан как классическое хранилище видеофайлов, а не социальная сеть. Главная идея сервиса — создать не площадку для просмотра видео, а удобный инструмент для хранения и встраивания видеоматериалов.

«У нас большой опыт веб-разработки, и на многих сайтах нужно размещать видеоматериалы — рекламные ролики, инструкции и другой полезный контент. Существующие видеохостинги часто вставляют рекламу, что снижает конверсию, а некоторые вообще заблокированы, создавая трудности. Поэтому мы сделали простой видеохостинг: заходишь, загружаешь видео и встраиваешь его куда удобно — без рекламы и других отвлекающих факторов»,— отметили в Linkodium

Linkodium — digital-агентство полного цикла, которое занимается разработкой и продвижением веб-проектов. Компания работает в Перми с 2014 года.