В Перми более половины арендодателей готовы сдать квартиру для семей с детьми

В Перми доля объявлений о сдаче квартир в аренду для арендаторов с детьми составляет 57%. К такому выводу пришли аналитики портала «Движение.ру». По их данным, наиболее лояльные к арендаторам с детьми арендодатели чаще встречаются в городах, где предложение на рынке съемного жилья «сравнительно велико».

Так, наиболее высокая доля объявлений с допуском арендаторов с детьми зафиксирована в Казани — 67%. За ней Новосибирск — 65%, Уфа — 64%. Также в число лидеров вошли Красноярск (61%), Челябинск и Москва (по 60%). Менее половины арендодателей готовы сдавать квартиру для людей с детьми в Ростове-на-Дону (49%) и Самаре (42%).