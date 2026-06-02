Суд ужесточил приговор экс-замглавы управления омского УМВД за взятки

Омский областной суд ужесточил приговор бывшему заместителю управления по вопросам миграции УМВД по Омской области Игорю Маркину. Его признали виновным в получении взяток (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и назначили четыре года колонии общего режима со штрафом в размере 3,8 млн руб. Кроме того, Игоря Маркина лишили звания подполковника полиции, сообщила официальный представитель управления ФСБ по Омской области Ирина Руснак.

Ранее Куйбышевский райсуд назначил подсудимому штраф в 2,2 млн руб. с лишением права в течение трех лет занимать должности на госслужбе.

Бывший правоохранитель был задержан в апреле 2024 года. Согласно версии следствия, полицейский принимал от ресторатора из Вьетнама за помощь в легализации двух земляков блюда национальной кухни к Новому году, алкогольные напитки на общую сумму 43 тыс. руб. Китайский предприниматель, занимающийся выращиванием овощей, за выдачу разрешения на временное проживание двум рабочим из Центральной Азии передал подполковнику подарочный сертификат на 150 тыс. руб. в салон часов.

По архивным данным сайта областного главка МВД, Игорь Маркин в 2008—2016 годах занимал различные должности в региональных подразделениях уголовного розыска и Федеральной миграционной службы. В 2016 году Игоря Маркина назначили начальником отдела иммиграционного контроля, в 2023-м — замначальника управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области — начальником отдела иммиграционного контроля.

Александра Стрелкова