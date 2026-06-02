Для российских разработчиков создание собственных сложных ИТ-систем корпоративного уровня — это история уже не только про софт, но и про новую инженерную школу: в каждом продукте — глубокая интеграция вычислений, хранения и сетевой инфраструктуры. По каким принципам строятся команды инженеров для создания таких решений, рассказывает «Ъ-Приволжье» генеральный директор компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») Вадим Яценко.

— Команд, способных работать над сложными enterprise-решениями, например над созданием машин баз данных для высоконагруженных систем, в России можно пересчитать по пальцам одной руки, а может быть, и того меньше. Это люди с огромным опытом, проработавшие в лучших западных компаниях — как со стороны разработчиков, так и заказчиков.

Конкуренция за специалистов такого уровня всегда была высокой и сохраняется сейчас, несмотря на уход западных вендоров. Высокий уровень конкуренции за таких специалистов — показатель того, насколько велика их роль в развитии технологий и бизнеса. Сильные инженеры ценятся не только за экспертизу, но и за способность находить нестандартные решения, создавать новые подходы и усиливать команду вокруг себя. Именно поэтому ключевой задачей становится создание условий, в которых талантливые специалисты могут эффективно работать вместе и добиваться амбициозных целей. Опытных инженеров мало собрать, их надо заинтересовать и сделать так, чтобы они вместе смогли добиться результата.

Невозможно создавать сложные, тяжелые программно-аппаратные комплексы без серьезного исследовательского подхода, это определяющий фактор. Поиск нужного вектора, проверка, перепроверка гипотезы — как и в науке, в нашем сегменте любое открытие требует большой работы. Например, при создании нового поколения машин баз данных Tantor XData Gen3 у нас около восьми-девяти месяцев ушло только на R&D-аналитику.

Второй компонент: у разработчиков должна быть насмотренность, большой практический опыт. Причем опыт разносторонний и доказанный, с глубоким погружением в продукт.

И еще необходимо понимание, что нужно заказчику. Часто бывает так, что инженеры в своем творческом процессе уходят в создание «космических кораблей». А бизнесу нужен баланс между таким «космическим кораблем» и реальной практической задачей. Если первых двух компонентов, научного обоснования и опыта нет, то неизбежны перекосы: либо неприменимый продукт, существующий сам по себе, будто в вакууме, либо что-то, что рассыплется при первой же проверке гипотезы на реальной системе.