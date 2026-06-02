Спикер Красновишерской думы после участия в СВО вернулся к должности

Председатель думы Красновишерского муниципального округа Михаил Острянский 1 июня вновь приступил к своим обязанностям. Об этом сообщает телеграм-канал «Слуховой анализатор». Ранее господин Острянский заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Его пребывание там продлилось с ноября 2025 года.

Отметим, что в 2023 году господин Острянский уже участвовал в спецоперации в составе подразделения частной военной компании.

Михаил Острянский был избран председателем думы Красновишерска осенью 2024 года. До этого он был заместителем главы муниципалитета, избирался депутатом земского собрания района, был начальником Красновишерского УВД.