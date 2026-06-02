Срок потребкредита в Челябинской области вырос на 21%

Средний срок потребительского кредита в Челябинской области в апреле 2026 года составил 2,2 года. Это на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по стране займы наличными россиянам в апреле выдавали почти на 2,3 года. За год показатель увеличился на 21%. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока потребкредитов зафиксирована в Воронежской области (+27,4%), Краснодарском крае (+27%), а также в Ростовской (+26,4%), Самарской (+25,6%) и Нижегородской (+25,1%) областях.

Виталина Ярховска