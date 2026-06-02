В Татарстане на двух предприятиях погасили задолженность по заработной плате перед сотрудниками. Общая сумма выплат превысила 3,1 млн руб., сообщила пресс-служба Минтруда республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане работникам двух предприятий выплатили 3,1 млн рублей долга

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане работникам двух предприятий выплатили 3,1 млн рублей долга

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В Казани ООО «Силикон» выплатило 23 сотрудникам 3 млн руб. задержанной зарплаты.

Еще 135,5 тыс. руб. получили четыре работника ООО «Альянс» в Верхнеуслонском районе.

Анна Кайдалова