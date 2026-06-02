«Дочка» «Роснефти» выплатила пермскому заводу кабелей 78,8 млн рублей задолженности

Арбитражный суд Ханты-Мансийского округа — Югры утвердил мировое соглашение, заключенное между ООО «Камский кабель» и АО «РН-Няганьнефтегаз». Это следует из данных картотеки суда. Ранее ООО обратилось в суд с требованием взыскать с ответчика 82,88 млн руб. задолженности, которая образовалась в рамках договора поставки материально-технических ресурсов.

Как указано в определении суда, АО «РН-Няганьнефтегаз» погасило задолженность в полном объеме. Вместе с этим ответчик обязуется погасить неустойку в размере 3,3 млн руб. Истец, в свою очередь, частично отказывается от исковых требований в части взыскания неустойки в размере 3,8 млн руб. за нарушение сроков оплаты по договору.

АО «РН-Няганьнефтегаз» — дочерняя структура НК «Роснефть». Согласно открытым данным, ведет промышленную эксплуатацию месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Согласно Rusprofile, гендиректором общества является Эдуард Муслимов.

ООО «Камский кабель» было создано в 2008 году. Компания является одним из крупнейших в РФ производителей кабельно-проводниковой продукции. Номенклатура изделий предприятия насчитывает более 75 тыс. маркоразмеров кабелей и проводов. Кроме депутата пермской гордумы Владимира Плотникова, владельцами предприятия являются спортивный функционер Сергей Кущенко, президент «Камкабеля» Владимир Шарыгин и бизнесмен Ривхат Ибрагимов.