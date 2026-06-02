На поддержку передовых инженерных школ в Татарстане направят 550 млн рублей
В Татарстане в этом году на поддержку передовых инженерных школ направят 550 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.
На поддержку передовых инженерных школ в Татарстане направят 550 млн рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Господдержку продолжат получать передовые инженерные школы, созданные на базе КНИТУ-КАИ и Альметьевского государственного технологического университета «Высшая школа нефти».
Финансирование предусмотрено в бюджете республики на 2026 год.