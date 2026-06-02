Сотрудник промпредприятия Березников обвиняется в мошенничестве с премиями

СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка одного из березниковских предприятий. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следствием установлено, что с 2020 по 2025 год начальник участка составлял фиктивные документы о результатах выполненных работ его подчиненными. На основании этого сотрудникам выплачивались премии. Эти деньги он обязал подчиненных перечислять ему на карту. В результате противоправной деятельности предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн руб. Преступление выявлено оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Березниковский».

В ходе расследования следователем СК России допрошены сотрудники организации, изъята и осмотрена интересующая следствие документация. По ходатайству следователя на автомобиль обвиняемого стоимостью свыше 5 млн руб. наложен арест. Фигурант полностью возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.