За сутки в Свердловской области произошло 100 ДТП

В первый день лета на дорогах Свердловской области произошло 100 ДТП, сообщили в региональной Госавтоинспекции. В пяти из них шесть человек получили травмы, при этом погибшие отсутствуют.

Некоторые из аварий были связаны с мотоциклами. Так, в Верхней Пышме автомобилист при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной. В Екатеринбурге автомобиль столкнулся с мотоциклом Harley — водитель машины при повороте не занял крайнее положение на дороге.

Частой причиной ДТП стало отвлечение водителей от управления: они наезжали на стоящий транспорт и препятствия в зоне дорожных работ на насыпях. Кроме того, отмечаются ошибки при выполнении маневров.

Ирина Пичурина