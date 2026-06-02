«Дом.РФ» выставил на торги 114 га в Новосибирском районе под застройку по КРТ

«Дом.РФ» 17 июля проведет торги по продаже прав на заключение договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Новосибирском районе. Инвесторам предлагается земельный участок площадью более 114 га в Верх-Тулинском сельсовете под строительство жилья. Прием заявок открыт до 13 июля.

Проект предполагает возведение жилья площадью не менее 312 тыс. кв. м и не более 381 тыс. кв. м. Победителю торгов предстоит также построить детский сад на 639 мест, школу для 1,8 тыс. учащихся, лечебно-профилактические медицинские организации мощностью не менее 331 посещения в смену, создать инженерную и транспортную инфраструктуру, провести благоустройство территории.

На реализацию проекта отводится 162 месяца (13,5 лет), стартовая цена составляет 73,3 млн руб. Ранее участок уже пробовали реализовать с торгов за 82,66 млн руб., однако на участие не было подано заявок.

