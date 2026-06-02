На берегу Казанки в тестовом режиме заработал курортный комплекс
В Казани в тестовом режиме начал работу многофункциональный курортный комплекс TatarSu. Объект расположен на берегу Казанки между Казанским Кремлем и Кировской дамбой, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Накануне площадку посетил господин Минниханов. В День защиты детей на территорию комплекса пригласили воспитанников спортивных школ и секций.
Комплекс включает открытые бассейны с подогреваемой водой, пляжную зону, спортивные площадки, тренажеры, фонтаны и точки питания. Также на территории появятся банный кластер, спа-центр, ресторан, фуд-корт и гостиничный комплекс.
Предполагается, что TatarSu станет продолжением Кремлевской набережной и свяжет ее с зелеными зонами Адмиралтейской слободы. Официальное открытие комплекса состоится позднее.