На берегу Казанки в тестовом режиме заработал курортный комплекс

В Казани в тестовом режиме начал работу многофункциональный курортный комплекс TatarSu. Объект расположен на берегу Казанки между Казанским Кремлем и Кировской дамбой, сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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Накануне площадку посетил господин Минниханов. В День защиты детей на территорию комплекса пригласили воспитанников спортивных школ и секций.

Комплекс включает открытые бассейны с подогреваемой водой, пляжную зону, спортивные площадки, тренажеры, фонтаны и точки питания. Также на территории появятся банный кластер, спа-центр, ресторан, фуд-корт и гостиничный комплекс.

Предполагается, что TatarSu станет продолжением Кремлевской набережной и свяжет ее с зелеными зонами Адмиралтейской слободы. Официальное открытие комплекса состоится позднее.

Анна Кайдалова