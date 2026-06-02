На участке Казанки временно запретят движение маломерных судов

В Казани на время проведения первенства России по триатлону среди юношей и девушек 15–17 лет ограничат использование судов на реке Казанке. Соответствующее постановление кабмина Татарстана подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На участке Казанки в Казани временно запретят движение маломерных судов

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ На участке Казанки в Казани временно запретят движение маломерных судов

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Ограничения затронут участок реки от Кремлевской дамбы до Третьей транспортной дамбы («Компрессорный мост»). Запрет распространяется на маломерные, прогулочные и спортивно-парусные суда, за исключением судов, задействованных в подготовке и проведении соревнований.

Ограничения будут действовать 11 июня с 14:00 до 16:00, 12 июня с 06:00 до 15:00, 13 июня с 06:00 до 15:00 и 14 июня с 06:00 до 17:00.

Анна Кайдалова