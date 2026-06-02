Уфимца приговорили к 2,5 года колонии за ограбление

Октябрьский районный суд Уфы приговорил местного жителя к 2,5 года колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, с применением насилия, не опасного для здоровья или жизни, в крупном размере (пп. «а», «в», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Установлено, что в феврале этого года фигурант дела со своим знакомым, скрывая лица медицинской маской и высоким воротом толстовки, проникли в подсобное помещение торгового центра города, где находился сотрудник. Они потребовали у него деньги. После получения более 330 тыс. руб., чтобы пресечь попытку потерпевшего обратиться за помощью, один из нападавших толкнул его, от чего тот упал.

Подсудимый признал вину.

Материалы дела в отношении соучастника выделены в отдельное производство.

Майя Иванова