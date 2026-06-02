Поражения в виде исключения

Рассчитывать на переизбрание в новый состав Госдумы РФ могут не менее 20 из 29 депутатов-единороссов, сегодня представляющих сибирские регионы в нынешнем восьмом созыве. В их числе первый вице-спикер Александр Жуков и вице-спикер Шолбан Кара-оол, победившие на праймериз соответственно в Новосибирской области и Республике Тыва. Поражения действующих депутатов стали редким исключением.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По итогам праймериз стали видны контуры списка сибирских кандидатов от «Единой России» в Госдуму РФ

В «Единой России» (ЕР) подвели итоги предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на предстоящие в сентябре выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Оно шло онлайн и завершилось 31 мая.

По подсчетам «Ъ-Сибирь», в настоящее время в нижней палате Федерального собрания сибирские регионы представляют 29 депутатов-единороссов. Пятеро из них изначально не стали участвовать в праймериз: Вероника Власова (в 2021 году была избрана по партсписку от группы, включающей кандидатов от Кемеровской и Томской областей), Александр Максимов (Новокузнецкий одномандатный округ в Кузбассе), Роман Птицын (Алтайский округ в Республике Алтай), Николай Шульгинов (Хакасский округ в Республике Хакасия) и Антон Красноштанов (Ангарский округ в Иркутской области). Владимир Самокиш (группа кандидатов от Кемеровской и Томской областей) первоначально заявился на предварительное голосование, но перед самым его началом снял свою кандидатуру.

Депутат от Любинского округа в Омской области Оксана Фадина также решила не переизбираться в Госдуму. Но экс-мэр Омска выиграла праймериз в региональной группе №14 на выборах в законодательное собрание Омской области. По данным «Ъ-Сибирь», в случае получения мандата по итогам выборов, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму, она может быть выдвинута в сенаторы от областного парламента. Выдвинувшийся вместо госпожи Фадиной в Любинском округе действующий депутат Игорь Антропенко (ранее избирался по партсписку) одержал там уверенную победу.

Представители руководства Госдумы, избранные в Сибирском федеральном округе, не испытали проблем в ходе предварительного голосования. Первый вице-спикер Александр Жуков занял первое место в Новосибирской области при голосовании по партсписку. Он набрал 74,8 тыс. голосов, намного опередив члена генсовета ЕР, участника СВО Владимира Сайбеля (41,6 тыс.). В Республике Тыва победу также по партсписку одержал вице-спикер, экс-руководитель республики Шолбан Кара-оол. В числе его соперников был, в частности, занявший третье место полпред нынешнего главы Тувы Владислава Ховалыга в верховном хурале республики, участник СВО Экер-оол Манчын.

В Новосибирской области все действующие депутаты, избранные пять лет назад в одномандатных округах, — Олег Иванинский, Дмитрий Савельев и Виктор Игнатов — вновь добились успеха. Наибольшее число голосов из них (32,7 тыс.) получил господин Савельев.

Никто из депутатов восьмого созыва не проиграл и в Кемеровской области. Там в своих одномандатных округах вновь намерены баллотироваться Антон Горелкин и Павел Федяев. В свою очередь, Олег Матвейчев и Вячеслав Петров, которые ранее избирались по партсписку, на этот раз выиграли предварительное голосование в одномандатных округах — Новокузнецком и Прокопьевском соответственно.

В Алтайском крае действующий депутат Даниил Бессарабов с большим преимуществом победил в Барнаульском одномандатном округе, а его коллега Иван Лоор — в Бийском. На предыдущих выборах господин Лоор был избран в Славгородском округе. Перестановка пять лет спустя вызвана, в частности, тем, что от Бийского округа в 2021 году был избран Александр Прокопьев, которого в дальнейшем назначили председателем правительства Республики Алтай. На прошлых выборах от объединенной группы кандидатов Алтайского края и Республики Алтай ЕР провела в Госдуму только уроженца Барнаула Владимира Шаманова. Победил бывший командующий Воздушно-десантными войсками на предварительном голосовании в Алтайском крае и на этот раз. Он набрал 44,2 тыс. голосов, обойдя на 5,7 тыс. голосов спикера заксобрания Александра Романенко и на 25,3 тыс. — сенатора от краевого парламента Наталью Кувшинову (четвертое место). Впрочем, госпожа Кувшинова выиграла праймериз в территориальной группе №17 на выборах в заксобрание. Это дает ей шанс сохранить место в Совете федерации.

В Иркутской области в Шелеховском и Иркутском одномандатных округах победили думцы Сергей Тен и Александр Якубовский. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Мария Василькова участвовала в праймериз по партсписку и заняла четвертое место с результатом 15,3 тыс. голосов, пропустив вперед участника СВО, Героя России Сергея Степанова (36 тыс.), спикера иркутского заксобрания Александра Ведерникова (31,3 тыс.) и мэра Черемхова Вадима Семенова (20,4 тыс.). Впрочем, и четвертое место в партсписке кандидатов от Приангарья, скорее всего, окажется «проходным» в Госдуму.

Красноярские депутаты Александр Дроздов, Сергей Еремин и Наталья Каптелинина подтвердили успехами в предварительном голосовании свои намерения переизбраться в федеральный парламент. Неудача постигла только Алексея Веллера. В настоящее время он представляет в Госдуме Енисейский одномандатный округ, а на праймериз заявился по партсписку, где занял лишь 12-е место.

В Томском одномандатном округе только второй оказалась депутат Татьяна Соломатина. Получив 12,5 тыс. голосов, она значительно уступила первому вице-спикеру томской гордумы Илье Леонтьеву. «Да, этого результата оказалось недостаточно, чтобы стать кандидатом от партии. Но я абсолютно точно не считаю его поражением… Для меня не существует “вторых” в борьбе за интересы людей. Остаюсь в строю до окончания депутатского срока»,— прокомментировала госпожа Соломатина итоги праймериз. При голосовании по партсписку в Томской области победил депутат восьмого созыва Госдумы Михаил Киселев.

Окончательное решение о конфигурации списка кандидатов от ЕР и выдвиженцах по одномандатным округам примет съезд партии 28 июня.

Валерий Лавский