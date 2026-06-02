Этим летом работу в Татарстане ищут более 4,1 тыс. подростков. Чаще всего молодые соискатели рассматривают вакансии в сфере обслуживания, складской логистики и доставки, сообщила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 4,1 тысячи подростков ищут работу на лето

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ В Татарстане 4,1 тысячи подростков ищут работу на лето

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Самой популярной подработкой стали вакансии официантов, барменов и бариста — на них приходится 12% резюме подростков. Также в числе самых востребованных направлений — упаковщики и комплектовщики (10%), разнорабочие (8%), курьеры (6%) и менеджеры по продажам (5%).

Большинство подростков предпочитают постоянную работу и очный формат занятости.

Сейчас работодатели чаще всего ищут курьеров, промоутеров, упаковщиков и продавцов. По уровню заработка лидируют курьеры — за смену им готовы платить от 3 до 5 тыс. руб. Официантам и сборщикам заказов предлагают от 50 тыс. рублей в месяц.

Анна Кайдалова