С властей поселка в Приангарье взыскивают 1 млрд руб. из-за свалки

Иск о взыскании более 1 млрд руб. с администрации поселка Бильчир Осинского района Иркутской области подало региональное управление Россельхознадзора. Ведомство взыскивает ущерб, нанесенный, по его данным, окружающей среде незаконной свалкой, сообщает пресс-служба арбитражного суда Иркутской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Судебное разбирательство назначено на 17 июня. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены областное министерство природных ресурсов и экологии, администрация района.

По данным Россельхознадзора, в 2021 году на территории района была выявлена свалка твердых бытовых отходов на площади 75 тыс. кв. м. На площади около 2 тыс. кв. м был снят плодородный слой почвы. В 2022 году администрация поселка представила проекты рекультивации свалки, однако работы так и не были проведены. В связи с этим муниципалитет тогда обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. руб. В апреле 2023 года Осинский райсуд обязал администрацию района провести рекультивацию свалки до 1 июня 2024 года, но этого не произошло.

Истец указал, что заявленная сумма требований должна быть взыскана в пользу районного бюджета. При этом администрация поселка пояснила, что Осинскому району была выделена субсидия на разработку проекта ликвидации вреда. Кроме того, ответчик добавил, что возместить ущерб в денежном выражении не сможет, поскольку годовой бюджет поселения составляет 20,4 млн руб.

Александра Стрелкова