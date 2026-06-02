Ушел в отставку красноярский вице-губернатор Павел Солодков

Вице-губернатор Красноярского края Павел Солодков ушел в отставку. Соответствующее распоряжение главы региона Михаила Котюкова издано 1 июня.

Причиной отставки указано собственное желание вице-губернатора. Господин Солодков работал на посту заместителя главы края с 2016 года. Выпускник высшей школы КГБ СССР отвечал за координацию органов власти региона с территориальными подразделениями силовых структур.

Как писал «Ъ-Сибирь», первый вице-губернатор Сергей Пономаренко также готовится покинуть структуры исполнительной власти. Он принял участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору партийных кандидатов на выборы в законодательное собрание края. Они пройдут в сентябре.

Валерий Лавский