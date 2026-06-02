Жительницу Перми будут судить за мошенничество с социальным контрактом

Управление МВД России по городу Перми завершило расследование уголовного дела в отношении 49-летней жительницы краевого центра, обвиняемой в совершении мошенничества при получении выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным следствия, в июне 2024 года женщина решила незаконно получить выплаты в рамках социального контракта, предназначенного для поддержки индивидуальной предпринимательской деятельности. Для этого она предоставила в уполномоченный орган ложные сведения о своем доходе, что позволило ее семье получить статус малоимущей и претендовать на государственную поддержку. С ней был заключен социальный контракт на организацию швейного бизнеса, в рамках которого она получила свыше 320 тыс. руб. Однако данную субсидию предприниматель использовала не по назначению, таким образом нарушив условия контракта.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.