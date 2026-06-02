Житель Башкирии обвиняется в поджоге жены и тещи

Верховный суд Башкирии рассмотрит уголовное дело 68-летнего жителя Туймазинского района, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и регионального управления СКР. Он обвиняется в убийстве двух лиц, в том числе лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, совершенном общеопасным способом (пп. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, 16 мая 2025 года в квартире дома на Зеленой улице села Дуслык нетрезвый обвиняемый поссорился со своей 62-летней супругой из-за ее претензий по поводу его злоупотребления спиртным. Он облил ее и коридор квартиры бензином и поджег. В результате пожара его 86-летняя теща, которая была малоподвижна из-за возраста и состояния здоровья, погибла от отравления продуктами горения. Как сообщал «Ъ-Уфа», супруга обвиняемого скончалась в больнице от обширных термических ожогов.

Кроме того, из-за пожара квартира была уничтожена, а также повреждена квартира соседей на общую сумму более 720 тыс. руб.

Обвиняемый не признал вину.

Майя Иванова