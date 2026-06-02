Из Уфы откроют автобусный маршрут в Ярославль

С 12 июня начинает работу межрегиональный маршрут №932 Уфа – Ярославль, сообщает «Башавтотранс». Маршрут будет выполняться на автобусе туристического класса Yutong.

Автобусы будут отправляться с уфимского Южного автовокзала в 20:00 по местному времени по вторникам и пятницам.

Из Ярославля он будет выезжать в 10:00 по московскому времени по четвергам и воскресеньям.

Автобус будет проезжать через Дюртюли, Набережные Челны, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Палех, Шую, Иваново, Кострому.

