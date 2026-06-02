В Удмуртии стартовал основной период ЕГЭ-2026

1 июня в Удмуртии, как и по всей стране, начался основной период ЕГЭ-2026 — первыми экзаменами стали история, литература и химия. Эти предметы не обязательны, их выбирают те, кому они нужны для зачисления в университет, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По данным регионального минобрнауки, в республике открыто 27 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них пять — в Ижевске. На эти экзамены зарегистрировано почти 1,9 тыс. человек: химию сдают 814 выпускников, историю — 689, литературу — 391.

«Все подготовительные мероприятия пройдены. От всей души желаю участникам успешно сдать свой первый экзамен. Первые результаты по этим предметам они получат уже 16 июня»,— прокомментировала министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова.

Особенности экзаменов

Химия: 34 задания, справочные материалы, непрограммируемый калькулятор. Время — 3 часа 30 минут. Минимальный порог для вузов — 36 баллов.

История: 21 задание, из них 12 с кратким ответом и 9 с развернутым. В работе есть анализ источника, изображений, задания на причинно-следственные связи. Отдельное задание посвящено Великой Отечественной войне. Длительность — 3 часа 30 минут, проходной балл — 32.

Литература: самый продолжительный экзамен — 3 часа 55 минут. 11 заданий, из них шесть кратких и пять развернутых, включая сочинение. В 2026 году в сочинении ввели новый критерий «Фактологическая точность»: за ошибки в датах или сюжете можно получить ноль по этому пункту, но первичный балл за сочинение повышен с 18 до 20. Разрешен орфографический словарь.

Следующий экзамен — по русскому языку — пройдет 4 июня.