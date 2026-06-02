Гостиница «Турист» в Новосибирске получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 25-этажной гостиницы «Турист», строительство которой началось в 1968 году и было остановлено в 1985 году. Расположенный на площади Маркса комплекс включает 200 номеров, конференц-залы, ресторан, выставочную площадку и подземную парковку. Площадь здания — более 35 тыс. кв. м, сообщил в социальных сетях глава города Максим Кудрявцев.

Отмечается, что в комплексе предусмотрен вход со стороны станции метро. Также у территории гостиницы выполнено благоустройство, оборудованы прогулочные дорожки и места для отдыха.

«„Турист“ стал уже пятым коммерческим долгостроем, введенным в эксплуатацию в этом году. Это результат последовательной работы города по сопровождению таких объектов и поиску решений для их завершения», — прокомментировал мэр Новосибирска.

Решение о возобновлении строительства «Туриста» было принято в 2018 году. Тогда же в мэрии сообщали, что инвестиции в проект составят 1 млрд руб., срок окупаемости — девять лет. Инвестором строительства гостиницы называли компанию «АСК». Директор АСК Валерий Кокорин отмечал, что высота основного здания (на тот момент 20-этажного) будет увеличена на 13 метров.

Лолита Белова