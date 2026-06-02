В Челябинске воссозданное танковое училище возглавит участник СВО и Герой РФ

Челябинское высшее танковое командное училище, которое недавно правительство РФ решило воссоздать, возглавит участник СВО, Герой РФ Леонид Рыжов. Об этом сообщает пресс-служба всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Леониду Рыжову 48 лет. Офицерскую службу начинал командиром взвода роты почетного караула. Затем прошел путь от заместителя командира роты до командира бригады — начальника управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа. С 24 февраля 2022 года Леонид Рыжов участвует в специальной военной операции. В январе 2024-го ему было присвоено звание Героя РФ за проявленные мужество и высочайшее стратегическое мастерство при выполнении боевого задания.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, учредителем училища станет Минобороны РФ. В учреждении будут обучать по программам высшего и среднего профессионального образования, дополнительным профессиональным программам, а также заниматься научной и научно-исследовательской деятельностью в интересах обороны. Создадут его на территории ранее действовавшего Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища.

Виталина Ярховска