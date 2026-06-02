Павел Десятков покинул пост главного тренера хоккейной «Лады»

В ХК «Лада» решили не продлевать трудовые договоры с главным тренером Павлом Десятковым и шестью членами его штаба после завершения сезона-2025/2026. Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского хоккейного клуба.

Павел Десятков возглавил команду в начале минувшего сезона. За время работы специалист провел с «Ладой» 63 матча, набрав 45 очков. «Лада» финишировала на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В актив можно занести три победы над казанским «Ак Барсом», а также выигрыши у минского «Динамо» и московского ЦСКА.

Контракт также не продлен с Максимом Смельницким, Алексеем Емелиным, Алексеем Семеновым, Антоном Зеленовым, Нормундсом Силиньшем и Валерием Никулиным. Все они входили в тренерский штаб Павла Десяткова.

По итогам сезона команду также покинули 12 игроков: Александр Трушков, Иван Бочаров, Владислав Семин, Артем Земченок, Даниил Бокун, Колби Уильямс, Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин, Андрей Обидин, Артур Тянулин, Тайлер Граовац и Томаш Юрчо.

Андрей Сазонов