Каждое двадцатое резюме в Челябинской области разместил подросток

В 2026 году в Челябинской области подростки в возрасте от 14 до 18 лет создали или обновили 20,2 тыс. резюме. Это составляет 5% от всех активных резюме в регионе с начала года, сообщает hh.ru.

В основном соискатели младше 18 лет предпочитают работать в офисе или на производственной площадке — такой формат указали 94% подростков. Удаленную занятость выбрали 15% несовершеннолетних. Еще 3% рассматривают гибридный формат работы, 2% готовы к разъездному характеру работы. В топ-5 профессий, интересных подросткам, попали официант, бариста (такие позиции указаны в 10% резюме), упаковщик, комплектовщик, маркировщик (8%), разнорабочий (6%), менеджер по продажам и по работе с клиентами, курьер и почтальон (по 5%).

Виталина Ярховска