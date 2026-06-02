«Россети Новосибирск» проинспектировали строительство крупной подстанции

На строительной площадке подстанции 110 кВ «Молзавод» в Маслянинском районе Новосибирской области прошло выездное совещание под руководством генерального директора компании «Россети Новосибирск» Дмитрия Шароватова. В мероприятии приняли участие руководители технического и инвестиционного блоков компании, представители генерального подрядчика и филиала АО «СО ЕЭС» – Новосибирское РДУ.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

На энергообъекте уже установлены два силовых трансформатора по 16 МВА каждый, возведено блочно-модульное здание общеподстанционного пункта управления, смонтировано оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ и закрытого распределительного устройства 10 кВ, установлены системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Также завершено строительство питающей воздушной линии электропередачи 110 кВ протяженностью 300 м. При строительстве использовались отечественные оборудование и материалы, что полностью отвечает курсу на импортозамещение и технологический суверенитет.

Участники выездного совещания осмотрели подстанцию, оценили степень ее готовности и обсудили ключевые аспекты завершения реализации крупного инвестиционного проекта. Особое внимание уделили соответствию объекта техническим требованиям и нормам безопасности.

«Проект имеет большое значение и для нас, и для региона, – подчеркнул генеральный директор компании «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов. – Запуск подстанции повысит устойчивость энергосистемы Новосибирской области за счет резервирования сетей. А сам агропромышленный комплекс, который мы обеспечим надежным электроснабжением, станет важным звеном в обеспечении продовольственной безопасности области».

После ввода в эксплуатацию подстанция 110 кВ «Молзавод» обеспечит выдачу 14,1 МВт мощности одному из крупнейших агропромышленных проектов России от компании «ЭкоНива». Это позволит перерабатывать свыше 1100тонн молока в сутки и выпускать до 35000тонн полутвердых и твердых сыров ежегодно, а также полностью покрыть потребности России в деминерализованной сыворотке – основном ингредиенте для сухих детских смесей.

После посещения энергообъекта для делегации также была организована обзорная экскурсия по территории будущего завода. Здесь уже готов энергоузел, идут работы по монтажу и пусконаладке производственных линий, обустройству цехов. Встреча позволила не только укрепить взаимодействие между энергетиками и представителями промышленного предприятия, но и уточнить детали синхронизации ввода в эксплуатацию подстанции «Россети Новосибирск» и производственных мощностей завода.

