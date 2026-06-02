В Кузбассе осудят 15 членов преступной группы за махинации с соцвыплатами

Суд в Кемеровской области рассмотрит уголовное дело о махинациях с социальными выплатами в отношении 15 местных жителей. Им вменяют в вину в общей сложности 10 эпизодов мошенничества (ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, не позднее 17 ноября 2022 года несколько человек, включая одну из муниципальных служащих Юрги, создали преступную группу. В апреле 2024-го к мошенникам также присоединилась преподаватель одного из техникумов города.

Фигуранты дела, как установили правоохранители, заключали фиктивные социальные контракты. Они оформляли выплаты на граждан, которые подходили под условия господдержки, после чего присваивали себе полученные средства. Ущерб, нанесенный областному и федеральному бюджетам, превысил 3,4 млн руб., подсчитали следователи.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 6 млн руб. В ходе следствия члены преступной группы добровольно возместили свыше 1 млн руб.

Александра Стрелкова