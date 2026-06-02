В Екатеринбурге наградили победителей конкурса «Предприниматель года»
В «Синара Центре» в Екатеринбурге прошла церемония награждения победителей конкурса «Предприниматель года», сообщили в мэрии. В своем поздравлении глава города Алексей Орлов отметил, что благодаря бизнесу Екатеринбург укрепляет свою репутацию как одного из ведущих деловых центров страны.
Алексей Орлов
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
На конкурс была подана 451 заявка от самозанятых и малых предприятий, но в финал вышли только 150 претендентов. В итоге после нескольких этапов были определены победители в девяти номинациях:
- «Бизнес в сфере услуг» — ООО «Источник»;
- «Производственный бизнес» — ООО «Гайд системс»;
- «Бизнес в социальной сфере» — ООО «Детская восстановительная медицина»;
- «Самозанятость» — Туз Оксана Анатольевна;
- «Туризм и гостиничный сервис» — ООО «Специализированный застройщик — «Уральские горячие источники»;
- «Недвижимость и строительство» — ООО «Альфаомега»;
- «Торговое предприятие» — ООО «СпортИнвест»;
- «Рестораны и кафе» — ООО «Компания Шустов»;
- «Креативные индустрии» — ООО «Фудфейс.ру».
Кроме того, индивидуальный предприниматель Аникин Андрей Петрович стал победителем голосования в номинации «Народный выбор». Голосование проходило на официальном сайте конкурса среди всех участников. Он набрал 842 голоса.
Мероприятие прошло в пятый раз. Оно проводится при официальной поддержке администрации Екатеринбурга и лидеров основных бизнес-объединений Урала. Его цель — содействие развитию предпринимательской деятельности и популяризации предпринимательской инициативы.