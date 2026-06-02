Гендиректором пермского аэропорта стал выходец из Сибири

АО «Международный аэропорт «Пермь» возглавил Николай Тарануха. Как сообщает телеграм-канал аэропорта, господин Тарануха родился в 1978 году в Уфе, окончил томский государственный университет. Карьеру в гражданской авиации он начал 26 лет назад в «ТомскАвиа». В «Новапорт Холдинг» Николай Тарануха начал работать с момента основания компании. В 2021 году возглавил аэропорт Кемерово. Светлана Архипова, руководившая пермским аэропортом с 2025 года, покинула должность в связи с выходом на пенсию. В гражданской авиации она проработала 45 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Новапорт Холдинг» Фото: пресс-служба «Новапорт Холдинг»