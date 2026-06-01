В Ульяновске в суд передано уголовное дело ОПГ, производившей поддельную кока-колу

В Заволжский районный суд Ульяновска направлено уголовное дело восьми членов ОПГ, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210, до 20 лет лишения свободы) в целях производства и сбыта контрафактной продовольственной продукции в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также в незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщили региональные управления ФСБ и СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Как отмечают ведомства, деятельность ОПГ была пресечена УФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с СУ СКР в январе 2025 года.

По данным следствия, в период с июня 2023 года по январь 2025 года участники преступного сообщества в одном из помещений на 20-м проезде Инженерном организовали полный цикл круглосуточного производства фальсифицированных напитков под видом популярных безалкогольных напитков зарубежного производства, которые впоследствии реализовывались через крупные торговые сети в различных регионах России под видом товаров, экспортированных из стран ближнего зарубежья.

На прилагаемом видео УФСБ видно, что в цехе, в который зашли силовики, размещена автоматизированная линия по розливу напитков. На бутылках видны надписи Coca-Cola. Шестерым обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест.

Всего, по данным силовиков, из незаконного оборота изъято более 140 тыс. бутылок немаркированных безалкогольных напитков на сумму более 11 млн руб.

Андрей Васильев, Ульяновск