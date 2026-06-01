На Урале арестовали экс-сотрудника Росгвардии за смертельное ножевое ранение
Кировский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу до 30 июля бывшего сотрудника Росгвардии Александра Быкова. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
По данным следствия, преступление произошло в квартире дома №11 на улице Сиреневый бульвар. Обвиняемый нанес потерпевшему ножом колото-резаное ранение грудной клетки, повредив сердце и внутренние органы. Пострадавший скончался в больнице.