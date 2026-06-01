Кандидаты дальнего плавания

Партия «Единая Россия» подвела итоги праймериз по выдвижению кандидатов в Госдуму, Законодательное собрание Пермского края (ЗС) и Пермскую городскую думу (ПГД). На выборах в нижнюю палату парламента партию будут представлять действующие депутаты Ирина Ивенских, Антон Немкин, Роман Водянов, а также экс-сенатор Андрей Климов и топ-менеджер «Уралкалия» Олег Калинский. Особенностью праймериз в ЗС стало участие ряда представителей крупных строительных компаний и выдвижение замруководителя ФАС РФ Тимофея Нижегородцева, который, как ожидается, сменит сенатора от Прикамья Алексея Пушкова. Эксперты отмечают, что интриги праймериз не создали, но в ряде округов она может появиться уже в ходе избирательной кампании.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего для участия в предварительном голосовании на территории Пермского края, по данным регионального отделения партии «Единая Россия», зарегистрировались свыше 160 тыс. выборщиков. Наиболее активно жители региона принимали участие в праймериз для выдвижения кандидатов в Госдуму. Первое место в голосовании по федеральному списку занял бывший сенатор Совета Федерации Андрей Климов с результатом более 49,5 тыс. голосов. Действующие депутаты думы Ирина Ивенских и Дмитрий Скриванов заняли четвертое и одиннадцатое места. Праймериз в одномандатных округах №62 с большим отрывом выиграли фавориты Антон Немкин и Роман Водянов, которые уже работают в нижней палате парламента. В округе №65 победу одержал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский. Стоит отметить, что конкуренцию им составляли в основном депутаты из муниципалитетов, а также ветераны СВО.

Несколько иная ситуация сложилась в округе №64, где на праймериз заявились сразу три кандидата с большим опытом работы в публичной политике на региональном и федеральном уровнях: Ирина Ивенских, Дмитрий Скриванов и заместитель председателя правительства региона Дмитрий Самойлов. В итоге первое место заняла госпожа Ивенских, а господа Скриванов и Самойлов, соответственно, четвертое и седьмое. Еще один действующий депутат думы Игорь Шубин вообще решил не участвовать в праймериз.

В предварительном голосовании для выдвижения в законодательное собрание приняли участие сразу 31 действующий парламентарий и 14 депутатов Пермской городской думы. Рекордсменом по числу набранных голосов стал председатель ЗС Валерий Сухих, за которого проголосовали более 6,3 тыс. выборщиков. На праймериз заявился и спикер ПГД Дмитрий Малютин. Он занял первое место по региональной группе «Индустриальная №4», вторым стал ветеран СВО, директор школы №87 Александр Григоренко, который уже был депутатом ЗС. При этом господин Малютин победил и в праймериз по одномандатному округу для выдвижения в ПГД. Собеседники, близкие к партии, говорят, что спикер в итоге сосредоточится на муниципальных выборах. В этом случае по четвертой группе единороссов будет представлять господин Григоренко.

В состав заксобрания пятого созыва решили выдвинуться сразу несколько представителей строительного бизнеса, в том числе три депутата гордумы. Это гендиректор ООО «Специализированный застройщик „Орсо групп“» Михаил Бесфамильный, руководитель ООО «Инвестиционная группа „Развитие“» Алексей Раев и технический директор АО «ПЗСП» Михаил Черепанов. И если первые двое стали лидерами голосования по группе «Кочевская №30» и одномандатному округу №10, то господин Черепанов по группе «Дзержинская №3» занял третье место. Впрочем, руководитель ООО «Торговый дом ПЗСП» Алексей Демкин с большим отрывом стал победителем праймериз по округу №3. Сейчас депутатом ЗС является его родной брат Евгений. Еще один представитель застройщиков, директор ООО «Строительная компания „Техстрой“» Георгий Кочкин добился второго результата по группе «Свердловская №10». Кроме того, кандидатом «Единой России» по округу №4 станет советник главы региона по вопросам строительства Павел Черепанов. Третье место по группе «Осинская №23» занял гендиректор ООО «Специализированный застройщик „Ива-Девелопмент“» Алексей Скрипкин. В ряде групп и округов победу одержали партийцы, пока не имеющие опыта депутатской работы. Среди них Антон Андреев (группа «Свердловская №11»), Анастасия Фесикова («Березниковская №14»), Сергей Медведев (округ №5), Елена Савельева (округ №9).

Кроме того, на праймериз в ЗС выдвинулись несколько действующих и бывших госслужащих. Это бывший министр АПК Прикамья Павел Носков (первое место по округу №17), экс-глава минобра Прикамья Раиса Кассина (первый результат по группе «Дзержинская №3»), первый замруководителя администрации губернатора края Елена Анисимова (выиграла праймериз по группе «Индустриальная №6»), а также первый замруководителя администрации Леонид Политов (второе место по группе «Осинская №23»). Неожиданным стало выдвижение на предварительное голосование в Прикамье Тимофея Нижегородцева, замруководителя ФАС РФ. Он одержал победу в «осинской» группе. Ожидается, что в случае избрания депутатом он станет сенатором от Пермского края в Совете Федерации. В этом случае этот мандат в ЗС станет «плавающим», его судьбу будет определять партия.

Политтехнолог Юрий Исаев полагает, что никаких сюрпризов итоги праймериз не принесли. «Думаю, все приоритетные кандидаты оказались на нужных местах»,— говорит он. Эксперт добавил, что итоги будущего голосования по партспискам будет определять позиция жителей Перми и больших городов: «В сельских территориях люди участвуют в выборах активнее, но их просто меньше».

Политический консультант Людмила Ознобишина считает, что интрига праймериз была разрешена еще на стадии «формирования бюллетеня». Так, на уровне кампании по выдвижению кандидатов в Госдуму это произошло, когда претендентом на попадание в партсписок стал Андрей Климов, а Антон Немкин заявился по округу, который сейчас представляет господин Шубин. «Основным вопросом было, где „появятся“ два действующих парламентария Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов, которых можно отнести к политическим тяжеловесам. Но Игорь Николаевич так и не заявился на праймериз, а активность господина Скриванова, по крайней мере в социальных сетях, оказалась слишком запоздалой и мало замеченной избирателями».

Говоря о предварительном голосовании для выборов в ЗС, госпожа Ознобишина отметила, что экспертный интерес вызывает представительство «блока застройщиков». По ее мнению, это может быть связано как с активным развитием института КРТ, так и с передачей прав принятия инфраструктурных и градостроительных решений с муниципального на краевой уровень. Еще один тренд — это кооптирование в ряды единороссов лидеров из других партий. Так, из «Справедливой России» в партию власти перешли Григорий Малинин, Дмитрий Федоров и Эдуард Мирзамухаметов. Таким образом, работа по «формированию бюллетеня» в крае проводилась заблаговременно. «Но несмотря на явное ослабление оппонентов, интрига в ряде округов остается. И основными рисками кампании будут федеральный фон и явка, которую, возможно, не удастся „засушить“. А еще дефицит ярких и электоральных фигур со своей актуальной повесткой»,— полагает эксперт.

Дмитрий Астахов